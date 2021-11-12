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Председатель СК пока не видит финиша в делах за протесты

Каждый день устанавливаются лица, участвовавшие в массовых беспорядках, рассказал журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора во Дворце Независимости.


По его словам, в настоящее время важнейшим вектором в работе белорусских следователей стала борьба с экстремизмом, потому что никто не должен уйти ответственности.

"И наше ведомство будет выполнять это поручение добросовестно", - заверил глава СК. При этом он уточнил, что такие дела расследуются на системной основе и акцентом на аналитику.

"Мы видим те процессы, которые не видели еще полгода-год назад. Мы собираем данные и выходим на более крупные, детальные схемы противоправной деятельности", - отметил Дмитрий Гора.

Причем он обратил внимание, что существует поток уголовных дел, возбуждаемых едва ли не ежедневно, в отношении людей, участвовавших в массовых беспорядках.

"Они устанавливаются каждый день. О том, что мы подходим к какому-то финишу, говорить рано. Эту работу мы будем продолжать", - подытожил глава СК.
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