



– Сергей Иванович, сегодня весь мир следит за мигрантами на белорусско-польской границе. И ситуация тревожная…





– Тревожная не с точки зрения, что может начаться война, хотя у меня есть впечатление, что нашим властям очень нужен какой-то такой локальный конфликт, заваруха. Даже по телевидению идет нагнетание проблемы – что там уже и войска на границу стягивают… Никакого военного конфликта не будет. Думаю, никто не заинтересован в том, чтобы развязать на территории Беларуси третью мировую войну.





На мой взгляд, ситуация будет развиваться следующим образом: ни в какую Европу этих мигрантов никто не пропустит. И скоро Польша решит эту проблему полным перекрытием границ. Так же могут поступить Литва и Латвия. Будет торговая блокада, все пути-дороги из Европы в Азию и Россию будут перекрыты. Торговые потоки пойдут в обход Беларуси. Да, это будет значительно дороже, но они потери вложат в стоимость товара, пострадают потребители. А Беларусь может навсегда выпасть из «Шелкового пути» и стать неинтересной с точки зрения транснационального перемещения товаров.





И это еще не самая главная беда!





Проблема, что мы скоро получим в центре Минска «латинский квартал», потому что мигранты по-прежнему продолжают прибывать в нашу страну. И они здесь навсегда останутся. И надо было бы властям изучить, что представляют собой эти мигрантские кварталы в других странах. Мы же не знаем, кто прибывает – мирные люди или нет. И мы, пытаясь от� �стить Европе за введенные санкции и разрыв отношений, получим очень долгосрочную проблему – и по преступности, и по возможному терроризму. Бороться с этим будет очень трудно.





Даже если непредвзято к этому относиться, у меня возникает вопрос: а почему Беларусь сегодня превратили в проходной двор? Допустим, если бы сегодня из Польши в Беларусь шли мигранты – мы всех пускали бы? Нет. Ты должен иметь либо визу, либо статус политического мигранта. Меркель тоже ведь не всех пригласила – только определенные категории граждан, которые бегут от преследования. Можно рассуждать, конечно, с точки зрения гуманитарной и помогать этим людям, но есть и свои национальные интересы.





У нас безвизовый режим не навсегда, а лишь на месяц. А кто занимается теми, кто превышает режим пребывания? Или я вижу по БТ, что мигранты рубят наши деревья – разве это не нарушение порядка? И вообще, нахождение в пограничной зоне – насколько здесь всё законно? Какой-то двойной подход к соблюдению белорусского законодательства.





– Лукашенко заявляет, что он ни при чем, что это немецко-польские мафиозные структуры занимаются перемещением мигрантов, зарабатывают на этом…





– А почему мы своим бездействием фактически содействуем торговле людьми? У меня нет ответа на этот вопрос.





– Расскажите, почему сегодня совсем не слышно голоса вашей партии?





– Отсутствуют легальные возможности для любой политической деятельности. Вы вообще первый журналист за последний месяц, который поинтересовался моим мнением по поводу социально-политической ситуации в стране. Это тоже важный момент – где делиться своими мыслями, если газеты закрыли, сайты заблокировали? Практически уничтожены или загнаны в подполье негосударственные средства массовой информации, а государственные вообще считают политические партии прокаженными – кроме отдельных, подыгрывающих власти.





– Гайдукевич вообще призвал Минюст оставить только две партии…





– Это его золотая мечта. Потому что его партия, в принципе, ничего из себя не представляет и всегда как флюгер подстраивается – то они оппозиционные, то они конструктивная оппозиция, то сейчас уже провластные. И они мечтают остаться одни на этом поле. Он уже не первый раз об этом говорит. Это такая нечестная конкурентная борьба на политическом поле, не более того. Но, к счастью, влияние Гайдукевича на то, что делает власть, – абсолютно нулевое, хоть он и выступает практически на каждом ток-шоу. Он сейчас работает по принципу «Чего изволите?». Но мир меняется, а история остается…





Сейчас все партии находятся в ситуации неопределенности. Было объявлено, что будет принят новый закон и проведена перерегистрация партий. Но нового закона нет, как и понимания, что делать с политическими партиями.





– На начало следующего года анонсирован референдум по Конституции…





– Вначале нам обещали, что мы увидим проект новой Конституции в августе, затем – в октябре. Сейчас на начало февраля заявили референдум, а новую Конституцию – в конце декабря. Таким образом, в разгар новогодних праздников нам якобы дадут возможность с ней ознакомиться. Когда у народа будет традиционная пьянка. То есть пытаются обсуждение Конституции свести к нулю. Я вообще считаю, что месяц для обсуждения Конституции – это недопустимо! Ее нужно обсуждать год, если речь идет о полностью новом проекте Основного закона. Потому что это важно для страны. Спешка тут ни к чему. А когда мы чёхом, толком ничего не читая, всё это примем, то потом можем оказаться в ситуации, что своими руками разрушим страну.





Не уверен, что будет какое-то обсуждение Конституции. Хотя мы к нему очень готовимся. Пока я вообще не понимаю, что нам представят. Может, нам будет предложена Конституция, которую мы поддержим? Изменения, которые уничтожат президентское самовластие, считаю, надо поддерживать. Но я не знаю, что будет заложено в новой Конституции по социально-экономическим вопросам, что будет по поводу политических прав и свобод. Мы намерены очень активно заниматься вопросами обсуждения и донесения до людей вопросов, связанных с конституционным переустройством государства, когда увидим текст Конституции.





– Сергей Иванович, но ведь действующая Конституция позволяет партиям работать.





– В государстве ликвидированы все законные способы ведения политической деятельности в нарушение действующей Конституции и законов Республики Беларусь.





Вспомните: какая была активность политических партий во время, когда фашистская диктатура во главе с Гитлером пришла в Германии к власти? Никакой.





Мы с сожалением можем констатировать, что в нашей стране существует жесткая диктатура, не соблюдающая законы. У нас партии – легально действующие, в рамках правового поля. Это не боевые группы, которые сражались с царским самодержавием во время или накануне Великой Октябрьской революции. Там были совершенно другие правила и другие методы политической деятельности. Поэтому ждать от легально действующих политических партий в условиях отсутствия законности и свобод какой-то активности – ну это наивно.







