По подсчетам журналистов, на территорию Польши смогли попасть около 150-200 человек. Они повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги». Польские силовики не пытались пресечь прорыв, а снимали его на видео, утверждает издание.





Утром 12 ноября польская полиция сообщила, что белорусские силовики «выталкивали» через границу женщин и детей. Варшава утверждает, что беженки с детьми попытались прорваться через границу, но их не пустили.





Ситуация остается неясной.