Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
Группе мигрантов удалось прорваться через белорусско-польскую границу. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает «Sputnik Беларусь».
По подсчетам журналистов, на территорию Польши смогли попасть около 150-200 человек. Они повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги». Польские силовики не пытались пресечь прорыв, а снимали его на видео, утверждает издание.
Утром 12 ноября польская полиция сообщила, что белорусские силовики «выталкивали» через границу женщин и детей. Варшава утверждает, что беженки с детьми попытались прорваться через границу, но их не пустили.
Ситуация остается неясной.
11:53 12/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение