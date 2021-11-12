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Новые санкции ЕС против Беларуси: неофициальные подробности

Евросоюз может ввести санкции в отношении около 45 лиц из-за ситуации с беженцами в Беларуси. Подробности раскрыл РИА Новости источник в Европейской комиссии.

Новые санкции ЕС против Беларуси: неофициальные подробности
По данным источника, в списке будут чиновники и ответственные за перевозку мигрантов в республику, также санкции могут затронуть ряд белорусских банков и других финансовых организаций.

«Список будет включать около 45 отдельных должностных лиц Беларуси, их активы в ЕС будут заморожены, и они не позволят им въехать в [страны] блока, визы отменят и т.д. Этими лицами будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Беларусь», — уточнил источник.

Также собеседник добавил, что ЕС вряд ли введет санкции против авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines. При этом возможны санкции в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы из тех регионов, «из которых прибывают иммигранты».

Напомним, что ситуация на границе остается напряженной. Мигранты никуда не исчезли и, наоборот, в лагере прямо у границы их становится все больше. Представители ООН посоветовали этим людям просить убежища в Бееларуси или возвращаться на Родину. Польша, Литва, Латвия заявили, что не примут беженцев ни при каких условиях. Впрочем, и беженцами они их не считают.
"Белорусский партизан"
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