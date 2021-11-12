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Еще один Telegram-канал в Беларуси признан экстремистским формированием

Генеральная прокуратура Беларуси признала еще один Телеграм-канал экстремистским формированием.

Источник фото: ТАСС
 
Об этом пишет Политринг со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее решение принято судом по заявлению прокуратуры Жодино.

«Генеральной прокуратурой принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством "Жодино для Жизни" экстремистским формированием и запрете его деятельности», - говорится в сообщении.
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