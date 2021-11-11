



Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши — это война нового типа. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.





Политик назвал мирных жителей и СМИ боеприпасами в указанной войне. «Хотя изменились правила борьбы, одно остается неизменным — мерой безопасности является готовность защищать Польскую Республику, защищать ее границы и суверенитет», — заключил он.





Ранее стало известно, пишет Лента.Ру, что нелегальный мигрант напал на польского военного в ходе попытки пересечения границы с Белоруссией. В ответ на нападение военнослужащий произвел два предупредительных выстрела в воздух. По информации польского Минобороны, солдат не пострадал.





До этого министр нацобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава увеличила численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек. Также сообщалось, что на белорусско-польской границе были замечены военные со снайперскими винтовками и гранатометами.