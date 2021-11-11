+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Премьер Польши сравнил мигрантов на границе с «боеприпасами»

Премьер Польши Моравецкий назвал ситуацию на границе с Беларусью войной нового типа.


Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши — это война нового типа. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.

Политик назвал мирных жителей и СМИ боеприпасами в указанной войне. «Хотя изменились правила борьбы, одно остается неизменным — мерой безопасности является готовность защищать Польскую Республику, защищать ее границы и суверенитет», — заключил он.

Ранее стало известно, пишет Лента.Ру, что нелегальный мигрант напал на польского военного в ходе попытки пересечения границы с Белоруссией. В ответ на нападение военнослужащий произвел два предупредительных выстрела в воздух. По информации польского Минобороны, солдат не пострадал.

До этого министр нацобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава увеличила численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек. Также сообщалось, что на белорусско-польской границе были замечены военные со снайперскими винтовками и гранатометами.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]