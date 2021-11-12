



Проект новой Конституции, референдум по которой состоится в феврале 2022 года, разрабатывается не под действующего президента, заявила замглавы президентской администрации Ольга Чуприс в эфире ОНТ.





"Мне кажется, его можно охарактеризовать так: он, безусловно, под президентскую республику, но совершенно очевидно, что не под действующего президента. Ему и так хорошо: много полномочий, он уже их реализует на практике", – пояснила она.





По ее словам, пишет Sputnik, ставится вопрос об основных требованиях к кандидату в президенты – это минимальный возраст, при котором он может занять этот пост (если раньше было 35 лет, то будет 40), белорусское гражданство по рождению и срок полномочий – не более двух.





"Они (кандидаты) должны иметь определенный опыт жизненный. Возраст увеличен. По крайней мере, в том проекте, который есть, он установлен – 40 лет", – отметила Чуприс.





Что еще будет нового в Конституции?

Ранее председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщил, что всего предложено изменить 53 статьи Основного закона, ввести 14 новых и две исключить.





В числе предложений – сохранение президентской формы правления и проведение перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, исходя из конституционных функций.





Кроме того, планируется закрепление и установление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.





Когда пройдет референдум?

Точная дата проведения референдума должна стать известна за 30 дней до основного дня голосования, ее назовет президент. Пока лишь известно, что мероприятие по принятию новой Конституции состоится в феврале 2022 года.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, в избирательном бюллетене на конституционном референдуме будет один вопрос и два варианта ответа – за или против внесения изменений в новую Конституцию. На проведение референдума планируется потратить меньше, чем на президентских или парламентских выборах.















