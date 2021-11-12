Даниэль Ортега и его жена Розарио Мурильо во время торжества, посвящённого их победе на выборах в Никарагуа / Confidencial





"Элегантная" победа и то, как проходили выборы, очень напомнило Еврорадио Беларусь. Независимое медиа Confidencial рассказывает, как к власти снова пришёл тот же президент, где его оппоненты и кто во всём виноват.





На торжественном мероприятии по поводу переизбрания, которое произошло в обстановке полного отсутствия политической конкуренции и с благословления Высшего избирательного совета, Даниэль Ортега посвятил длинную полуторачасовую речь, которую транслировали по радио и телевидению, нападкам на международное сообщество. В основном — на Европейский Союз и Соединенные Штаты, которых он назвал "фашистами" и "нацистами" за то, что они не признали результаты никарагуанских выборов и осудили их.





По информации на понедельник 8 ноября, 38 стран не признали законность выборов, принесших победу — 75,92% голосов — Ортеге и его жене Розарио Мурильо. При этом, по оценкам движения общественных наблюдателей Urnas Abiertas (“Открытые урны”), на всеобщих выборах в Никарагуа 7 ноября явка избирателей колебалась между 16 и 21%. В среднем по стране наблюдатели оценивают ее в 18,5% — то есть, 81.5% имеющих право голоса на участки не пришли. Данные были получены от 1450 добровольцев, которые проводили гражданское наблюдение за ходом голосования. На пресс-конференции пресс-секретарь Urnas Abiertas Лихия Гомес напомнила, что на выборах 2011 и 2016 годов неявка составляла 45% и 72% соответственно.





В своем выступлении Ортега назвал политических конкурентов, среди которых семеро кандидатов на пост президента страны, заключенных накануне выборов в тюрьму, "сукиными детьми империалистов" в дополнение к его обычным эпитетам "предатели Родины и продажные твари".





"Так же, как президент Рузвельт говорил, что "Сомоса — сукин сын, но он наш сукин сын", так и эти, которые сейчас за решеткой, — сукины дети империалистов-янки. Их нужно выслать в Соединенные Штаты, потому что они не никарагуанцы, у них нет страны, и пусть они там и делают то, что им положено по статусу рабов империи, предателей своей Родины", — выкрикивал Ортега под аплодисменты своих последователей.





Среди узников совести — кандидаты в президенты от оппозиции Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадьяга, Хуан Себастьян Чаморро, Медардо Майрена, Мигель Мора и Ноэль Видурре, обвиняемые в заговоре против национального суверенитета и отмывании денег. Последний опрос службы CID Gallup, проведенный в октябре по заказу CONFIDENCIAL, показал, что любой из семи заключенных кандидатов победил бы Ортегу на свободных выборах, получив 65% голосов против 17% за Ортегу.





Во время мероприятия президента сопровождали на трибуне высшие чины никарагуанской армии и национальной полиции, а также дипломатические представители Абхазии, Южной Осетии и Российской Федерации.





Выборы в Никарагуа 7 ноября 2021 года / Confidencial





Назвал глав стран Европы "фашистами и ​​нацистами"

Ортега обрушился с критикой на Испанию и Европейский Союз, указав, что их правительства контролируются фашистами и нацистами, которые всегда демонстрируют то, что он называет "колонизаторским менталитетом".





"Мы видим повторение истории, когда в организации, нынче известной как Европейский Союз, заседает большинство парламентариев-фашистов и нацистов. Это и есть европейская демократия. Они у власти в большинстве фашистских стран, а в Европейском парламенте большинство его членов — фашисты и нацисты", — сказал Ортега.





"Вот почему столько ненависти к народам, которые, как мы, борются за свою независимость, за свой суверенитет? Вот почему столько ненависти к Кубе, Венесуэле, Боливии? Они всегда чувствуют, что эти народы продолжают бунтовать и разрывать оковы колониализма", — продолжил он.





К слову сказать, на сегодняшний момент, единственными тремя странами в Америке, которые признали результаты голосования и поздравили Ортегу и Мурильо с их победой на выборах, стали Куба, Венесуэла и Боливия.





Ортега также поприветствовал товарищей по предвыборной кампании, которые пришли поддержать его в процессе голосования, а также оправдал свой запрет на доступ международной прессы для освещения этих неправомочных выборов, заявив, что журналисты являются "сотрудниками спецслужб США".





Наконец, президент потребовал, чтобы международное сообщество признало результаты голосования. "Мы настаиваем на том, что мы — приверженцы дела мира. Народ с энтузиазмом голосовал за мир. Мы требуем, чтобы державы, которые только и делают, что угрожают нам, поняли, что мы стоим за добрые, уважительные отношения".





Позже мероприятие плавно перетекло в концерт, посвященный результатам голосования, с музыкой, танцами и дронами. Сам Ортега даже сошел вниз со своего возвышения, чтобы всех поприветствовать, сделать селфи и потанцевать с участниками музыкальных групп, которые оживили его речь хвалебными песнями.





Между тем, по оценкам наблюдателей из Urnas Abiertas, выборы прошли с огромными нарушениями. В первые же часы голосования 7 ноября в Никарагуа на участках в разных районах страны было зарегистрировано более 200 нарушений и фактов насилия, подтвердил отчет Urnas Abiertas. К середине дня (16:30) разного рода нарушения были отмечены во всех департаментах и в 119 муниципалитетах (это 78% муниципалитетов страны). Среди них такие нарушения, как отказ в доступе на участки проверяющим от партии "Христианский путь" (CCN) — одной из пяти малых партий, зарегистрированных вместе с правящим сандинистским фронтом. А также запугивание со стороны прогосударственных сил, аресты и нападения на независимых журналистов, присутствие полиции и вооруженных лиц на участках.





Отдельно наблюдатели отметили факты принуждения к голосованию, особенно государственных служащих. Руководители государственных организаций заставляли подчиненных предъявлять доказательства голосования за Сандинистский фронт (провластная партия — ред.). Например, фотографировать бюллетень со своим именем и крестиком напротив названия нужной партии и посылать фото начальнику. Были случаи запугивания учителей государственных школ — им говорили, что за участками следят, и если учителя не пойдут голосовать, их ждут репрессии.





Urnas Abiertas также получили жалобы от студентов Национального автономного университета Никарагуа, которых заставляли голосовать под угрозой "отнять у них стипендию".





По материалам Confidencial, "Медиасеть"