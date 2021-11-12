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Правительство Чехии ушло в отставку

Кабинет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша подал в отставку, передает Deutsche Welle.

Андрей Бабиш

 
Это произошло после подписания соглашения о разделении полномочий для формирования нового коалиционного правительства двумя правоцентристскими партиями, набравшими наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре.

Бабиш сказал, что отправил свое заявление об отставке президенту Милошу Земану, который в настоящее время находится на лечении в больнице. Приняв отставку, Земан должен поручить уходящему правительству выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что, как ожидается, состоится в ближайшие недели.

Уходящий премьер-министр написал в Twitter, что его кабинет министров подал прошение об отставке в соответствии с конституцией.


Бабиш надеялся получить еще один президентский срок, но на выборах в октябре оппозиция потерпела незначительное поражение. После того как предложение об отставке будет принято, правительство Бабиша продолжит работу до официального назначения нового коалиционного правительства.

Ранее Сенат Чехии решил снять полномочия с президента.

Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.
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