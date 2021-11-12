Правительство Чехии ушло в отставку

Андрей Бабиш





Это произошло после подписания соглашения о разделении полномочий для формирования нового коалиционного правительства двумя правоцентристскими партиями, набравшими наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре.





Бабиш сказал, что отправил свое заявление об отставке президенту Милошу Земану, который в настоящее время находится на лечении в больнице. Приняв отставку, Земан должен поручить уходящему правительству выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что, как ожидается, состоится в ближайшие недели.





Уходящий премьер-министр написал в Twitter, что его кабинет министров подал прошение об отставке в соответствии с конституцией.









Бабиш надеялся получить еще один президентский срок, но на выборах в октябре оппозиция потерпела незначительное поражение. После того как предложение об отставке будет принято, правительство Бабиша продолжит работу до официального назначения нового коалиционного правительства.





Ранее Сенат Чехии решил снять полномочия с президента.





Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.



