Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в Тбилиси (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который был задержан грузинскими властями после возвращения в страну, решил завершить голодовку. Об этом сообщил его адвокат Ники Гварамия, передает РБК со ссылкой на телеканал «Рустави 2».





По его словам, бывший глава государства учел призывы Европейского суда по правам человека и в итоге принял решение о завершении голодовки. «Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», — привел адвокат слова Саакашвили.





Вместе с тем экс-президент поставил условие, что прекращение голодовки произойдет в том случае, если период восстановления пройдет в одной из частных клиник Грузии. Он также потребовал от властей созвать консилиум врачей, которые укажут, в каком из медицинских учреждений ему будет лучше пройти курс реабилитации после голодовки.





Утром 11 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и потребовал от него прекратить голодовку. Брегадзе также отметил, что ЕСПЧ обязал правительство Грузии до 24 ноября предоставить информацию о здоровье Саакашвили.





Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов, в стране против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Практически сразу после возвращения в Грузию Саакашвили был задержан, после чего политик объявил голодовку. Его состояние здоровья стало ухудшаться. В итоге 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.











