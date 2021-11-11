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Беженцы меняют маршрут: 30 человек прибыло в Финляндию

Власти страны и миграционная служба готовятся к тому, что в республику может прибыть большое количество просителей убежища.

 В Финляндию прибыло 30 беженцев с белорусско-польской границы, ситуация стабильная, сообщает пограничная охрана страны, пишет sputnik.by
Местные пограничники наблюдают за ситуацией, обмениваются информацией с другими ведомствами и задаются вопросом: почему мигранты начали прибывать именно к ним.

"Основные направления (беженцев) находятся в Центральной Европе", – говорится в сообщении финских пограничников.

Впрочем, Финляндия уже готовится к возможному наплыву мигрантов. Глава миграционной службы страны Яри Кяхкенен сообщил, что ведомство внимательно следит за ситуацией, складывающейся на белорусско-польской границе. В связи с этим власти республики готовятся к тому, что в Финляндию в ближайшее время может прибыть большое количество просителей убежища.

Наплыв мигрантов на границе Беларуси и Польши

Более двух тысяч мигрантов из Ирака, Сирии, Уганды и других стран Африки и Ближнего Востока остаются на белорусско-польской границе уже четвертый день – с 8 ноября.

Части из них удалось прорваться в Польшу, однако позже польские силовики перекрыли участок и начали отгонять мигрантов, в том числе используя слезоточивый газ. Сейчас люди в прямом смысле живут на границе и ждут, пока Польша разрешит им пройти в Германию.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь мигрантов, заявил, что ситуация на границе катастрофическая.
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