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Умер освободивший Нельсона Манделу политик

Reuters: экс-президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк ушел из жизни в возрасте 85 лет

Последний президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) периода апартеида Фредерик Виллем де Клерк ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает Reuters со ссылкой на представителя фонда де Клерка.

Согласно имеющимся данным, политик, который управлял ЮАР в 1989—1994 годах и освободил из тюрьмы Нельсона Манделу, умер в своем доме, расположенном в пригороде Кейптауна. «Экс-президент де Клерк мирно скончался у себя в доме в городе Фресне нынешним утром после продолжительной борьбы с раковым заболеванием», — рассказал представитель фонда.


В марте 2021 года завершивший демонтаж апартеида политик рассказал, что у него диагностировали редкую форму рака тканей мезотелиому. Известно, что от этого же заболевания в 2020 году скончался его сын Виллем, пишет Лента.ру.

Фредерик Виллем де Клерк, занимавший должность президента ЮАР с августа 1989 по май 1994 года, завершил демонтаж системы апартеида и стал последним белым президентом страны. В 1990 году он издал указ, который признал законной деятельность партии Африканский национальный конгресс (АНК), что в дальнейшем привело к освобождению приговоренного к пожизненному лишению свободы лидера политической силы, Нельсона Манделы.

При жизни политик вместе с Манделой стал лауреатом Нобелевской премией мира «за работу по мирному прекращению режима апартеида, и за подготовку основы для новой демократической Южно-Африканской Республики». После того, как в 1994 году Мандела был избран на президентскую должность, де Клерк занял пост вице-президента страны. Он выполнял возложенные на него обязанности вплоть до 1997 года, а затем ушел из политики.
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