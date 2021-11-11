62% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и 58% - вступление в НАТО.





Так, по данным опроса, если бы сегодня проводился такой референдум, 62% респондентов поддержали бы вступление Украины в ЕС, а 32% не поддержали бы.





При этом 58% опрошенных поддержали бы вступление Украины в НАТО, а 35% высказались бы против.





Согласно опросу, наиболее лояльными к евроинтеграции являются жители западных и центральных областей, наименее благосклонными – жители восточных регионов, где менее половины поддерживают вступление в ЕС и НАТО.





В то же время наиболее скептическими по поводу присоединения к Евросоюзу и НАТО являются избиратели "Оппозиционной платформы", партий Андрея Шария и Евгения Мураева.









Опрос проведен среди населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.





Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.





Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.