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Вступление в НАТО поддерживают 58% украинцев, в Евросоюз – 62%

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября 2021 года.

62% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и 58% - вступление в НАТО.

Так, по данным опроса, если бы сегодня проводился такой референдум, 62% респондентов поддержали бы вступление Украины в ЕС, а 32% не поддержали бы.

При этом 58% опрошенных поддержали бы вступление Украины в НАТО, а 35% высказались бы против.

Согласно опросу, наиболее лояльными к евроинтеграции являются жители западных и центральных областей, наименее благосклонными – жители восточных регионов, где менее половины поддерживают вступление в ЕС и НАТО.

В то же время наиболее скептическими по поводу присоединения к Евросоюзу и НАТО являются избиратели "Оппозиционной платформы", партий Андрея Шария и Евгения Мураева.


Опрос проведен среди населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.
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