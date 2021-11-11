Евросоюз рассматривает возможность проведения переговоров с ООН и Беларусью по вопросу о репатриации мигрантов, которые скопились на польско-белорусской границе, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.





По данным источников Рейтер, репатриацию предложено осуществлять через аэропорт города Гродно. При этом не исключено, что ЕС выделит финансовую помощь для решения этой проблемы.





Как сообщало Еврорадио, медики за истекшие сутки оказали помощь двум женщинам и ребенку, которые находятся в лагере мигрантов на белорусско-польской границе. Поскольку по ночам в лесу довольно холодно, дежурных медиков оставляют на ночь возле лагеря.





По подсчетам белорусских пограничников, на линии границы у польских заграждений продолжает находиться более 2 тысяч беженцев.





Миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС обострился в понедельник. В этот день в район белорусского Гродно пришли тысячи мигрантов в надежде прорваться в Польшу. Польской стороне пришлось увеличить силовое присутствие на границе. В странах ЕС считают, что кризис на границе спровоцирован белорусской стороной. Евросоюз заявил о готовности рассмотреть очередной пакет санкций в отношении Минска уже на следующей неделе.