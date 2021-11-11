– Говоря о шантаже Евросоюза миграционной ситуацией с целью «принуждения к диалогу», не следует рассматривать «диалог» (в каком бы формате он ни был) в качестве самоцели Лукашенко, – пишет Елисеев. – Возобновление контактов ему, разумеется, было бы приятным и позволило бы заявить о своем признании Западом («всё же я вас нагнул»).





Однако ожидаемый «диалог» – лишь средство, а не цель. По сути же, три конечных продукта, которые Лукашенко рассчитывает получить либо от Запада, либо от России (а в идеале – от обеих сторон) в результате этой рисковой игры с запредельными ставками, – деньги, деньги и деньги.





В случае Запада, как результат переговоров, расчет был бы как минимум отбиться от введенных секторальных санкций и как максимум еще и выбить ресурсы на сдерживание нелегальной миграции.





Кремлю же Лукашенко также посылает сигналы о том , что, дескать, коль желаете, чтобы вся эта ситуация развивалась если не полностью по вашим правилам, то в комфортных для вас рамках и без вовлечения вас в серьезный конфликт с Западом с моей подачи, то приплатите.





Вспомним, как еще 2-3 года назад госпропаганда представляла Лукашенко (а с ним и Беларусь – не наоборот) как «донора региональной безопасности», способного разрулить и ситуацию на Донбассе, и в Карабахе, и даже в Сирии.





Вплоть до порыва организовать площадку для большого диалога России и Запада – претензия на статус финского правителя Кекконена, который в 1970-е поспособствовал переговорному процессу между западными странами и государствами социалистического блока (Хельсинские соглашения).





Иными словами, еще вчера Лукашенко активно разыгрывал карту великого миротворца – как минимум регионального, и даже с замахом на глобальный масштаб.





Выборы 2020 года перевернули ситуацию ровно на 180 градусов – в новых условиях, для своего политического выживания, вместо миссии «миротворческой», Лукашенко обратился к миссии «войнотворческой»: Запад и Россия, отвяжитесь со своими претензиями и заплатите за свое спокойствие и мир, чтобы я ненароком не столкнул вас лбами!