Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу жёстко ответить на возможные новые санкции. По его словам, Минск может перекрыть газопровод Ямал — Европа, по которому Россия поставляет газ через Беларусь в страны ЕС. Однако белорусская часть трубы полностью принадлежит «Газпрому». Чтобы остановить поставки топлива, Минску придётся отнять объект у холдинга. Возможно ли такое развитие событий и к каким последствиям оно приведёт, «Секрету» рассказал и в Союзе нефтегазопромышленников России (СНП).





Газопровод Ямал — Европа начинается в России и проходит через Беларусь, Польшу и Германию. Президент СНП Геннадий Шмаль в беседе с «Секретом» отметил, что проектная мощность газопровода составляет 32 млрд кубометров. Если транзит перекрыть, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами.





«Даже разговоров ни о каком перекрытии транзита быть не должно. Это даёт повод европейцам думать: ''Ага, вы несостоятельные поставщики, используете экспорт газа в политических целях''. Разве нам это надо? Конечно, нет. Поэтому, я считаю, заявление Лукашенко неправильно и не должно быть поддержано ни руководством "Газпрома", ни руководством страны в целом», — пояснил Шмаль.





Он также припомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что даже в разгар холодной войны газ из СССР в Европу шёл бесперебойно. Россия продолжает придерживаться той же практики, а заявления белорусского лидера ей противоречат, подчеркнул президент СНП.





Отнять трубу

По Беларуси проходит 575 км газопровода Ямал — Европа, здесь построены пять компрессорных станций. Единственный владелец белорусского участка — «Газпром». Российский холдинг вряд ли добровольно разрешит Минску перекрывать транзит, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.





«Чтобы перекрыть газопровод, Беларусь должна будет отнять у России этот объект. То есть фактически прийти туда и сказать работникам: "Вы теперь выполняете наши приказы". В таком случае это будет уже второй случай, когда Минск отнимает активы у "Газпрома". Первый был в 2020 году, когда белорусские власти забрали "дочку'' Газпромбанка — Белгазпромбанк. Эту организацию возглавлял ранее оппозиционер Виктор Бабарико», — сказал «Секрету» Юшков.





Эксперт напомнил, что «Газпром» заплатил за покупку белорусского участка газопровода Ямал — Европа порядка $5 млрд. Также стороны заключили соглашение, в котором говорилось, что после сделки экспроприация объекта в пользу Минска невозможна. Однако в том же документе оговаривались условия, на которых Беларусь всё же сможет отнять трубу. В частности, ей придётся вернуть «Газпрому» $5 млрд, а также больше $2 млрд, которые газовый гигант вложил в актив за то время, что он им владеет.





«Если Беларусь всё же решится отобрать у ''Газпрома'' газопровод, ей придётся вернуть $7 млрд. Но эти действия приведут к ухудшению её отношений как с Европой, так и с Россией. Поэтому я думаю, что все эти заявления — блеф и Лукашенко ничего перекрывать не станет. Зачем ему ещё портить отношения с Россией, когда у него такой конфликт с европейскими странами?» — отметил Юшков.





Он добавил, что заявления Лукашенко при этом заставят «Газпром» задуматься о надёжности транзита газа через Беларусь.