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Правозащитники признали еще 18 новых политзаключенных

Об этом пишет сайт незарегистрированной правозащитной организации "Весна"

Это:  Александра Шматова, Игоря Ухалюка, Олега Грудинова, Алексея Федоркевича, Вадима Соболева, Валерия Панкратовича, Андрея Горбунова, Антона Шлемена, Юрия Вершука, Сяргея Ильюшенко, Виктора Пыцько, Сергея Юпатова, Александра Гриневич, Николая Демченко, Александра Милашевского, Олега Корзуна, Сергея Рындевича, Ивана Черевако политзаключенными.

13 из них лишены свободы за оскорбление президента, сотрудников милиции, судей, надругательство над госсимволами и использование иных допустимых форм выражения мнений.

Пятеро заключены под стражу в СИЗО за комментарии в соцсетях в связи с перестрелкой в минской квартире на улице Якубовского, в которой погибли ее хозяин Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк.

Итога на сегодняшний день, на 11 ноября, в Беларуси признаны 847 человек политзаключенных.
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