Ругать Лукашенко из-за кризиса с мигрантами недостаточно, необходимо принять конкретные меры. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.





По его словам, правоохранительные органы Беларуси сопровождают мигрантов до границ Евросоюза (ЕС). Маас также заявил, что Лукашенко несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию. «Ответственным за эти страдания [мигрантов] является Лукашенко и его помощники в Минске. Независимо от другой политической дискуссии, которую мы ведем в ЕС, проблема в этом вопросе, в этих дебатах заключается не в Польше, проблема — это Лукашенко и Беларусь, режим, который там существует. Поэтому Польша в этой ситуации должна получить нашу солидарность, европейскую солидарность», — заключил врио главы МИД.





Ранее Маас заявил, что в ЕС готовы ужесточить санкции против властей Беларуси из-за наплыва мигрантов к границе с Польшей. «Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем», — сказал он. Его цитирует Лента.ру







