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Украина усиливает безопасность: перебрасывает к границе с Беларусью 8,5 тысяч

Для защиты границы Украины с Беларусью дополнительно привлекут 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полиции.

Об этом во время рабочей поездки в Волынскую область заявил министр внутренних дел Денис Монастырскийсообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысячи – НГУ и 2 тысяч – Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе - 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и при необходимости будут перебрасывать наши силы на границу», - сказал Монастырский.


По его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако комплексным решением проблемы является только строительство надежной современной интеллектуальной границы.

«Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета», – заявил министр.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко подчеркнул, что сейчас угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет, ситуация стабильная и контролируемая.
"Однако наша служба совместно с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - отметил Сергей Дейнеко.
Как отмечается, Монастырский на Волыни проверил состояние охраны госграницы с Беларусью и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения ГПСУ, НГУ и Нацполиции. Они переброшены и развернуты в соответствии с решением СНБО по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября заявил, что Украина усилит безопасность на границе с Беларусью в связи с миграционными вызовами.

Литва, Польша и Латвия обвиняют Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении в рамках враждебных гибридных действий против них как стран ЕС.

Фото: МВС
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