Денис Монастырский, Об этом во время рабочей поездки в Волынскую область заявил министр внутренних дел сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МВД.





Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысячи – НГУ и 2 тысяч – Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе - 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и при необходимости будут перебрасывать наши силы на границу», - сказал Монастырский.









По его словам, такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако комплексным решением проблемы является только строительство надежной современной интеллектуальной границы.





«Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить «интеллектуальную границу» с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета», – заявил министр.





В свою очередь глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко подчеркнул, что сейчас угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет, ситуация стабильная и контролируемая.

"Однако наша служба совместно с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - отметил Сергей Дейнеко.

Как отмечается, Монастырский на Волыни проверил состояние охраны госграницы с Беларусью и места дислокации дополнительных сил МВД, где расположены подразделения ГПСУ, НГУ и Нацполиции. Они переброшены и развернуты в соответствии с решением СНБО по усилению охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.





Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в видеообращении 10 ноября заявил, что Украина усилит безопасность на границе с Беларусью в связи с миграционными вызовами.





Литва, Польша и Латвия обвиняют Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении в рамках враждебных гибридных действий против них как стран ЕС.





Фото: МВС