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Мигрантам предложили два варианта: просить статус беженца в Беларуси или вернуться на родину

Представитель Международной организации по миграции (МОМ) предложила мигрантам, застрявшим на белорусско-польской границе, попросить убежища в Беларуси или вернуться на родину.


"Мы сегодня здесь. чтобы оказать небольшую гуманитарную помощь мигрантам. Также мы предоставляем информацию о двух возможных вариантах: мигранты имеют право подать ходатайство на получение статуса беженца в Беларуси или добровольно вернуться на родину”, - сообщила глава представительства МОМ в Беларуси Махым Оразмухаммедова. 

Видео с представителем МОМ опубликовано журналистом госиздания "Минская правда".

11 ноября 2021 года представители двух организаций ООН - Управления верховного комиссара по беженцам и Международной организации по миграции (МОМ) - посетили стихийный лагерь, разбитый мигрантами на белорусско-польской границе, пишет Смартпресс. 
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