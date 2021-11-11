



"Мы сегодня здесь. чтобы оказать небольшую гуманитарную помощь мигрантам. Также мы предоставляем информацию о двух возможных вариантах: мигранты имеют право подать ходатайство на получение статуса беженца в Беларуси или добровольно вернуться на родину”, - сообщила глава представительства МОМ в Беларуси Махым Оразмухаммедова.





Видео с представителем МОМ опубликовано журналистом госиздания "Минская правда".





11 ноября 2021 года представители двух организаций ООН - Управления верховного комиссара по беженцам и Международной организации по миграции (МОМ) - посетили стихийный лагерь, разбитый мигрантами на белорусско-польской границе, пишет Смартпресс.







