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ЕС хочет договориться с Минском о репатриации мигрантов через гродненский аэропорт

Беларусь готова вести взаимоуважительный диалог с международными партнерами для решения любых чувствительных вопросов, включая тему возвращения ближневосточных беженцев на родину, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.



Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность переговоров с ООН и Беларусью о репатриации мигрантов с белорусско-польской границы через аэропорт Гродно. Не исключено предоставление Евросоюзом финансовой помощи для достижения этой цели.

"Мы сотни раз весьма предметно заявляли о своей готовности к взаимоуважительному диалогу для решения любых, в том числе чувствительных, вопросов. Если нужно, можем повторить эту позицию снова", - сказал Глаз, отвечая на вопрос о возможности переговоров с ООН и ЕС по вопросу возвращения на родину мигрантов с белорусско-польской границы.
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