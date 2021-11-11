







Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность переговоров с ООН и Беларусью о репатриации мигрантов с белорусско-польской границы через аэропорт Гродно. Не исключено предоставление Евросоюзом финансовой помощи для достижения этой цели.





"Мы сотни раз весьма предметно заявляли о своей готовности к взаимоуважительному диалогу для решения любых, в том числе чувствительных, вопросов. Если нужно, можем повторить эту позицию снова", - сказал Глаз, отвечая на вопрос о возможности переговоров с ООН и ЕС по вопросу возвращения на родину мигрантов с белорусско-польской границы.



