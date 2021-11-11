Скриншот: სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook





Нарезка из фрагментов видео опубликована в Facebook ведомства.





На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Они, взяв его за ноги и за руки, несут от входной двери по лестнице и заносят в лифт, а потом пересаживают в кресло-каталку.





В другом эпизоде видно, как Саакашвили спорит в палате с двумя мужчинами без врачебных халатов и что-то сбрасывает со стола. В палату входят еще несколько охранников. На этом видео прекращается.





В ведомстве подчеркнули, что видеокадры опубликованы, "исходя из повышенного общественного интереса". Служба отмечает, что во время перевода и заселения в палату Саакашвили "нанес физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику", в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.





Министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге, видео которого также опубликовала пенитенциарная служба, отверг заявления Саакашвили и его адвокатов, что охранники волокли политика по земле до двери тюремной больницы.





"Это откровенная ложь, так как реанимобиль был остановлен у двери тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из автомашины и в это время нанес физическое и словесное оскорбление нашему сотруднику", – цитирует его слова "Интерфакс-Украина".





На опубликованном видео нет этого эпизода. Происходившее до попадания Саакашвили в здание на нем не отображено, но видна мигающая маячками машина рядом с дверным проемом.





Министр также заявил, что пенитенциарная служба делает все необходимое для поддержания здоровья Саакашвили в стабильном состоянии. "Если Саакашвили прекратит голодовку, он вновь будет возвращен в Руставскую тюрьму", – сказал Брегадзе.





По словам министра, с 1 октября, когда Саакашвили заключили под арест, у него было 179 визитеров, он находится под 24-часовым наблюдением врачей.





Он также сообщил, что, помимо созданной по инициативе минюста многопрофильной группы врачей, которая наблюдает за состоянием здоровья Саакашвили, была сформирована рабочая группа, которая следит за соблюдением его прав. В нее включили омбудсмена Грузии и председателей двух парламентских комитетов.





8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. Политик сообщал, что его доставили туда обманным путем, а при переводе вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.





В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения. Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".



