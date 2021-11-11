



"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, - и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - сказал Джентилони, его цитирует ТАСС.





Он также подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Евросоюза будут включены в первую оборонную концепцию Евросоюза, которая будет утверждена в 2022 году и получит название "Стратегический компас ЕС".





Ранее Александр Лукашенко заявил на совещании с правительством страны, что в случае расширения санкций ЕС может перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Он поручил МИД "предупредить всех в Европе", что если против Минска будут введены дополнительные санкции, на них последует ответ.