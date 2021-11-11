Для включения в список на эвакуацию иракцев просят связаться с консульством через Whatsapp или по электронной почте.





10 ноября министр по делам миграции и мигрантов Ирака Карим ан-Нури говорил, что мигрантов хотят возвращать на родину именно таким образом, потому что у Багдада нет представительства в Минске.





Кроме того, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и министра иностранных дел Турции Мевлюта Човушоглу. Разговор состоялся по инициативе польской стороны.

«Польская и турецкая стороны будут сотрудничать, чтобы противостоять использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридной атаки на НАТО», — сообщается в твиттере польского МИДа.



