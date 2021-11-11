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Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал иск в Останкинский районный суд Москвы на телеканал «Дождь» и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за того, что тот обвинил депутата в сексуальных домогательствах. Об этом сообщается на сайте телеканала.


Претензии Жириновского связаны с постом Давлетгильдеева, опубликованным в Facebook в марте 2018 года. В нем журналист написал, что в 2006 году после финала конкурса Мисс Россия его «за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он [депутат], пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном». По словам политика, автор поста распространил недостоверную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию.

Затем, как указывает в иске Жириновский, Давлетгильдеев повторил это заявление в эфире «Дождя», а сам телеканал продолжил распространять порочащую информацию. В этом случае претензии лидера ЛДПР связаны с эфиром программы Hard Day’s Night, во время которого его спрашивали о домогательствах к журналисту.

Политик потребовал обязать «Дождь» и Давлетгильдеева опубликовать опровержение, а также взыскать с них по десять миллионов рублей компенсации морального вреда.

В 2018 году, после публикации поста, тогдашний вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал заявление журналиста оскорбляющим всю фракцию. «Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров», — сказал он, отметив, что партия проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, чтобы человек, оклеветавший ее лидера, понес за это наказание.
Лента.ру
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