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Министр обороны Латвии допустил участие НАТО в разрешении миграционного кризиса

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс допустил участие НАТО в разрешении миграционного кризиса на границе Белaруси и стран Евросоюза. Об этом он заявил в эфире местной радиостанции, передает ТАСС.


«Я думаю, что если Лукашенко пойдет [на обострение ситуации], то Европейский Союз и — я не могу исключить — даже НАТО будут вовлечены. Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем», — сказал глава Минобороны.

Кроме того, Пабрикс заявил, что страны Балтии и Польша не будут ни в какой мере принимать мигрантов, которые пытаются прорваться с территории Беларуси.

В свою очередь, командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш заверил, что армия республики готова немедленно отреагировать на возможный массовый наплыв беженцев. Ежедневно 100-150 солдат и ополченцев оказывают поддержку пограничникам, в случае необходимости будут мобилизованы дополнительные силы из разных регионов страны.
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