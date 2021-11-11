



«Я думаю, что если Лукашенко пойдет [на обострение ситуации], то Европейский Союз и — я не могу исключить — даже НАТО будут вовлечены. Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем», — сказал глава Минобороны.





Кроме того, Пабрикс заявил, что страны Балтии и Польша не будут ни в какой мере принимать мигрантов, которые пытаются прорваться с территории Беларуси.





В свою очередь, командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш заверил, что армия республики готова немедленно отреагировать на возможный массовый наплыв беженцев. Ежедневно 100-150 солдат и ополченцев оказывают поддержку пограничникам, в случае необходимости будут мобилизованы дополнительные силы из разных регионов страны.



