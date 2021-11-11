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Противники талибов объявили о начале партизанской войны в Афганистане

Группа вооруженных людей в провинции Лагман на востоке Афганистана объявила о начале борьбы против движения "Талибан", захватившего власть в стране.



В видеообращении в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС), опубликованном в афганском сегменте социальных сетей, говорится, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС во главе с Ахмадом Масудом.

"Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации", - говорится в обращении.

Накануне о своей поддержке ФНС объявила вооруженная группа в провинции Кабул.

Боевики движения "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватили практически без боя почти все афганские провинции. 15 августа радикалы также без столкновений овладели Кабулом, столицей страны, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

После этого более двух недель талибы, неся большие потери, пытались штурмом захватить единственную непокоренную провинцию - Панджшер. 6 сентября талибы заявили о захвате долины. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта.

Одновременно с Панджшером ими было организовано вооруженное сопротивление талибам в долине Андараб соседней провинции Баглан. О свое� присоединении к ФНС ранее объявили вооруженные группы в провинциях Парван, Каписа, Балх, Тахар и Бадахшан.
Oxu.az
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