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На границе уже стреляют

Александр Лукашенко обвинил польских силовиков в стрельбе поверх голов мигрантов в сторону белорусской территории. Об этом он высказался на совещании с руководством Совета министров республики, передает БЕЛТА.

На границе уже стреляют
Он назвал подобные инциденты на белорусско-польской границе «страшным нарушением» и подчеркнул, что в советские времена сопредельное государство за такое «стерли бы с лица земли».

Лукашенко также заявил, что за прошедшие сутки польские пограничники попытались вытолкнуть на территорию Белоруссии свыше тысячи беженцев. По его словам, предварительно силовики избивают нелегалов и ломают им ребра.

Факт стрельбы признали в Министерстве обороны Польши, где сообщили, что 10 ноября применяли оружие, чтобы остановить попытки мигрантов прорвать границу.

По информации армейского ведомства соседней страны, минувшей ночью в районе польского населенного пункта Беловежа на границе с Брестской областью группа из нескольких сотен мигрантов «бросала в солдат различные предметы» и пыталась разрушить забор.

Польские военные произвели предупредительные выстрелы в воздух. Когда прибыло подкрепление, мигрантов увели белорусские пограничники.

По версии Министерства обороны Польши, примерно в то же время в окрестностях района Шудзялово (граничащего с Гродненской областью Беларуси) мигранты напали на солдата и ударили его палкой в грудь. Солдат произвел два предупредительных выстрела в воздух, после чего мигранты скрылись на белорусской территории.
"Белорусский партизан"
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