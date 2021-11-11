На границе уже стреляют

Он назвал подобные инциденты на белорусско-польской границе «страшным нарушением» и подчеркнул, что в советские времена сопредельное государство за такое «стерли бы с лица земли».





Лукашенко также заявил, что за прошедшие сутки польские пограничники попытались вытолкнуть на территорию Белоруссии свыше тысячи беженцев. По его словам, предварительно силовики избивают нелегалов и ломают им ребра.





Факт стрельбы признали в Министерстве обороны Польши, где сообщили, что 10 ноября применяли оружие, чтобы остановить попытки мигрантов прорвать границу.





По информации армейского ведомства соседней страны, минувшей ночью в районе польского населенного пункта Беловежа на границе с Брестской областью группа из нескольких сотен мигрантов «бросала в солдат различные предметы» и пыталась разрушить забор.





Польские военные произвели предупредительные выстрелы в воздух. Когда прибыло подкрепление, мигрантов увели белорусские пограничники.





По версии Министерства обороны Польши, примерно в то же время в окрестностях района Шудзялово (граничащего с Гродненской областью Беларуси) мигранты напали на солдата и ударили его палкой в грудь. Солдат произвел два предупредительных выстрела в воздух, после чего мигранты скрылись на белорусской территории.