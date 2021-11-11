"Это - демонстрация силы. И одновременно демонстрация поддержки нашего союзника - Беларуси и лидера этой страны Александра Лукашенко в его новой конфронтации с Западом по поводу беженцев", - сказал "Интерфаксу" в четверг академик Российской академии наук , глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.





"Мы показываем силу не только Европе, но и НАТО, в том числе США. Россия демонстрирует, что будет твердо поддерживать Минск, если в Польшу и страны Балтии и дальше не будут пускать беженцев, которые непонятно как попадают на территорию Беларуси. Россия показывает, что в случае вооруженных столкновений не оставит Беларусь в беде", - сказал собеседник агентства.





"Пока всё это - рост политической и гуманитарной напряженности. Очевидно, что вся эта история с беженцами - ответ Лукашенко на экономические санкции со стороны Запада. Лукашенко не может ответить Европе санкциями, он решил оказать на европейцев давление таким образом, подражая примеру некоторых других стран, например, Турции. Эрдоган также использует беженцев в качестве рычага политического давления", - сообщил Арбатов.





"Россия не может помочь Беларуси экономическими санкциями против Запада, мы и так с Западом находимся в режиме всеобъемлющих санкций. Россия опирается на военную силу - направляет бомбардировщики. Что могут делать бомбардировщики в условиях размещения тысяч беженцев в ней� �альной полосе - не знаю. Вчера - Ту-22М3, сегодня - Ту-160. Показываем, что мы сильны, что с нами задираться не стоит, если у кого-то когда-то возникнут такие мысли в результате эскалации текущего кризиса", - сказал Арбатов.





Бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов также считает полеты российских бомбардировщиков над Беларусью демонстрацией силы и сигналом Западу.





"Военные учения, полеты бомбардировщиков - это тренировка совместных действий и налаживание системы управления. Это предупреждение возможного военного конфликта, переходящего в большую войну. Это обязательно надо делать - демонстрировать свою готовность", - сказал Ивашов "Интерфаксу" в четверг.





"У нас с Беларусью Союзное государство, у нас единое оборонное пространство и совместные планы в области обороны. И потенциальный противник у нас обозначен - НАТО", - сказал Ивашов.





Россия второй день подряд направляет бомбардировщики в Беларусь.





10 ноября патрулирование над Беларусью провели два дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.





11 ноября Минобороны Беларуси сообщило о полете над территорией страны двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, которые провели имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский".





Полеты российских самолетов проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Беларуси. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.





Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160 (наряду со стратегическими ракетоносцами Ту-95МС) входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.





Россия направляла бомбардировщики Ту-160 22 и 24 сентября прошлого года для полета вдоль западных границ Беларуси.





Также в сентябре 2020 года Россия направляла шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Беларусь на учения.







