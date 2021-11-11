



По данным погранкомитета, на линии границы у польских заграждений находится более двух тысяч беженцев, среди которых много женщин и маленьких детей, группы мигрантов продолжают прибывать.





"Сегодня, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, в стихийный лагерь беженцев прибудут делегации Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста", - сообщили Sputnik в ГПК.





По состоянию на утро 11 ноября, в течение минувших суток к стихийному лагерю прибыли несколько небольших групп - в общей сложности около 200 человек.





"Ситуация остается напряженной. Холод, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, ищущих защиты в странах ЕС", - сказали в комитете.