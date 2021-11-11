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Представители ООН посещают лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Представители миграционных структур ООН посещают палаточный лагерь беженцев на границе для оценки ситуации, сообщили в ГПК Беларуси.


По данным погранкомитета, на линии границы у польских заграждений находится более двух тысяч беженцев, среди которых много женщин и маленьких детей, группы мигрантов продолжают прибывать.

"Сегодня, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, в стихийный лагерь беженцев прибудут делегации Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста", - сообщили Sputnik в ГПК.

По состоянию на утро 11 ноября, в течение минувших суток к стихийному лагерю прибыли несколько небольших групп - в общей сложности около 200 человек.

"Ситуация остается напряженной. Холод, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, ищущих защиты в странах ЕС", - сказали в комитете.
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