Ясина отметил, что польская сторона может пропустить мигрантов только через пограничный переход, но "они идут через границу в лесах и полях, нелегально и незаконно". В случае пересечения границы на пограничном переходе, причем с подачей заявления, у мигрантов появилась бы законная возможность проживания в Евросоюзе, однако этого не происходит, сказал Ясина.





Сам переход, который находится в 5-6 километрах от лагеря, закрыт — "белорусы не пустили этих людей на переход", сообщил представитель МИД Польши.





В этой ситуации единственное, что остается польской стороне по международным законам, это "смотреть и предлагать белорусам нашу гуманитарную помощь", сказал пресс-секретарь МИД Польши.





Ситуацию на польско-белорусской границе Ясина охарактеризовал как спокойную и добавил, что Польша предпримет все необходимые меры в случае возникновения военного конфликта на границе.





Cегодня ночью группа из 150 человек пыталась минувшей ночью силой прорваться с территории Беларуси в Польшу. Кроме того, за минувшие сутки польские службы зафиксировали более 450 попыток незаконного пересечения границы.