В МИД Польши заявили, что не пустят мигрантов в страну "ни при каких условиях"
Мигрантов с польско-белорусской границы Польша не пустит на свою территорию ни при каких условиях, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ясина отметил, что польская сторона может пропустить мигрантов только через пограничный переход, но "они идут через границу в лесах и полях, нелегально и незаконно". В случае пересечения границы на пограничном переходе, причем с подачей заявления, у мигрантов появилась бы законная возможность проживания в Евросоюзе, однако этого не происходит, сказал Ясина.
Сам переход, который находится в 5-6 километрах от лагеря, закрыт — "белорусы не пустили этих людей на переход", сообщил представитель МИД Польши.
В этой ситуации единственное, что остается польской стороне по международным законам, это "смотреть и предлагать белорусам нашу гуманитарную помощь", сказал пресс-секретарь МИД Польши.
Ситуацию на польско-белорусской границе Ясина охарактеризовал как спокойную и добавил, что Польша предпримет все необходимые меры в случае возникновения военного конфликта на границе.
Cегодня ночью группа из 150 человек пыталась минувшей ночью силой прорваться с территории Беларуси в Польшу. Кроме того, за минувшие сутки польские службы зафиксировали более 450 попыток незаконного пересечения границы.
13:09 11/11/2021
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