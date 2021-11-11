



В Брюсселе обсуждают возможность проведения экстренного саммита по ситуации в Беларуси. Об этом пишут европейские СМИ, ссылаясь на свои источники. Также сообщается, что ситуацию на границе Белоруссии и ЕС в среду обсудили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джозеф Байден. Об этом в Twitter написал корреспондент Sky News Адам Парсонс. О том, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсуждала ситуацию в Беларуси с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.





«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса… Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему», – говорится в сообщении.





С требованием усилить санкции в отношении Беларуси выступил МИД Германии. «Господин Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, которая не оставляет ему выхода. Он безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников в своей циничной борьбе за власть», – цитируются в заявлении МИДа слова его главы Хайко Мааса. Дипломат также заявил, что позиция ЕС остается неизменной и он не поддастся на шантаж со стороны Александра Лукашенко.





О солидарности Польше с Литвой, которые призывают ответить Лукашенко еще более жесткими санкциями, заявил МИД Франции.





«Париж стремится к скоординированному способу защиты внешних границ и готов рассмо реть вопрос об усилении мер против белорусского режима, лиц и учреждений, причастных к этому трафику», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.





Напомним, что вопрос санкций министры иностранных дел ЕС намерены рассмотреть 15 ноября, в ближайший понедельник. В Брюсселе обсуждают и возможные санкции в отношении тех авиакомпаний, которые поставляют потенциальных мигрантов в Беларусь.





Эксперты констатируют, что пока конфликт развивается по спирали эскалации. Минск в среду устами главы Владимира Макея заявил, что не намерен отступать от ранее заявленной стратегии и требует переговоров на своих условиях. «Надо всегда находить мужество разговаривать даже в сложных ситуациях», – сказал Владимир Макей. Он предложил привлечь посредников в переговорах, «если нет такого мужества».





«Мы готовы разговаривать, скажем, и с третьими сторонами, которые могут быть в роли посредников», – пообещал Макей.





Впрочем, он не уточнил, кого именно он хотел бы видеть в такой роли. От предложения Австрии, которая назначила на 22 ноября проведение конференции по белорусскому вопросу, официальный Минск отказался.





«Конференция в том виде, как ее задумали организаторы (я так понимаю, она проводится по инициативе руководства Австрии), является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Беларуси. Никто из официальных лиц белорусской стороны в ней не будет принимать участие», – заявил Макей.





Он признался, что канцлер Австрии Александр Шалленберг «настойчиво упрашивал» представителей белорусских властей принять участие в этой конференции. Белорусская сторона отказалась, поскольку «речь идет о неком восстановлении, реконструкции Беларуси, как будто Беларусь – это страна, лежащая в руинах, где полностью разрушена экономика», пояснил он причины нежелания принять участие в конференции.





«Ситуация сегодня выглядит совершенно иначе: несмотря на санкции, экономика развивается, валовой внутренний продукт растет. Убежден, что, несмотря на будущие санкции, мы обеспечим нормальное развитие государства и общества», – заявил он.





Макей повторил настойчиво внушаемый Европе минским режимом тезис о том, что диалог возможен.





«Мы всегда заявляли о том, что через диалог готовы решать любые, в том числе чувствительные вопросы», – сказал он. Глава МИДа также предупредил, что белорусские власти никуда не торопятся и будут ждать, пока ЕС созреет для переговоров на условиях Александра Лукашенко. «Подождем. Я убежден, что рано или поздно сама ситуация заставит все стороны двигаться к тому и понять, что надо находить развязки в той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг Беларуси», – сказал он.





Как сообщалось, и политики в ЕС, и белорусские эксперты убеждены в том, что мигрантский кризис организован властями Белaруси для того, чтобы заставить ЕС разговаривать с Александром Лукашенко как с легитимным главой государства. «Лукашенко решит проблему на щелчок», – утверждают госпропагандисты.





По мнению политолога Валерия Карбалевича, нынешнее скопление мигрантов на границе – это реакция как раз на объявленную Австрией конференцию. Инициируя ее проведение, канцлер Австрии заявлял, что нельзя ограничиваться только языком санкций в отношениях с официальным Минском.





«В Минске эту реплику прочитали так: Европа не выдержала многомесячной атаки мигрантами и готова идти на уступки. И какой вывод сделали? Правильно. Усилить давление, и ЕС вынужден будет пойти на перемирие, переговоры, которые Минск хочет вести с позиций силы и на своих условиях», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.





Главное условие – говорить не о правах человека, репрессиях и новых выборах, а о мигрантах и отмене санкций.