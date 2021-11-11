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Белорусские депутаты: проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии не поступал

Проекта закона о признании Южной Осетии и Абхазии в белорусском парламенте нет, сообщили в Палате представителей Национального собрания, комментируя появившиеся кануне сообщения в ряде Тelegram-каналов.


"Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования", – заявили Sputnik в Секретариате нижней палаты белорусского парламента.

В свою очередь заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич назвал эту информацию "фейком и чушью".

"Только закончилось заседание нашей комиссии, нет такого проекта закона. А именно наша комиссия готовит подобные проекты документов", - сказал он.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял в интервью журналистам, что Москва не оказывала влияния на его решения в данной сфере.

В 2020 году в одном из интервью Лукашенко признался, что именно Запад всегда давил в вопросе о признании или непризнании этих республик. По словам белорусского лидера, в 2008 году верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хавьер Солана (ранее занимавший пост генерального секретаря НАТО) просил его не признавать Южную Осетию, поскольку это вызовет "парад признаний" в других странах СНГ.
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