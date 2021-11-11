



"Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования", – заявили Sputnik в Секретариате нижней палаты белорусского парламента.





В свою очередь заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич назвал эту информацию "фейком и чушью".





"Только закончилось заседание нашей комиссии, нет такого проекта закона. А именно наша комиссия готовит подобные проекты документов", - сказал он.





Александр Лукашенко неоднократно заявлял в интервью журналистам, что Москва не оказывала влияния на его решения в данной сфере.





В 2020 году в одном из интервью Лукашенко признался, что именно Запад всегда давил в вопросе о признании или непризнании этих республик. По словам белорусского лидера, в 2008 году верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хавьер Солана (ранее занимавший пост генерального секретаря НАТО) просил его не признавать Южную Осетию, поскольку это вызовет "парад признаний" в других странах СНГ.