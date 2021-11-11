



"Франция, Ирландия и Эстония запросили провести в четверг заседание СБ ООН по ситуации на границе Польши и Беларуси", - сказал собеседник.





Другой источник пояснил, что обсудить ситуацию на границе Польши и Беларуси планируется в закрытой части и так намеченного на четверг заседания, посвященного вопросам ликвидации сирийского химического арсенала. Традиционно часть запланированных заседаний отводится для закрытого обсуждения актуальных вопросов.





Миграционный кризис на границе Беларуси c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.





Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.



