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Страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН по ситуации на границе Польши и Беларуси

Ряд европейских стран в Совете Безопасности ООН запросили провести в четверг заседание по ситуации на белорусско-польской границе, сообщил в четверг источник ТАСС в Совете Безопасности ООН.


"Франция, Ирландия и Эстония запросили провести в четверг заседание СБ ООН по ситуации на границе Польши и Беларуси", - сказал собеседник.

Другой источник пояснил, что обсудить ситуацию на границе Польши и Беларуси планируется в закрытой части и так намеченного на четверг заседания, посвященного вопросам ликвидации сирийского химического арсенала. Традиционно часть запланированных заседаний отводится для закрытого обсуждения актуальных вопросов.

Миграционный кризис на границе Беларуси c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.
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