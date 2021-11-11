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МИД Турции отвергает обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Беларусь

Турция отвергает обвинения в причастности к перевозке мигрантов в Беларусь, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре своему польскому коллеге Збигневу Рау.




"Главы МИД Турции и Польши провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с незаконной миграцией на польско-белорусской границе. Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу", - сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

Чавушоглу предложил Польше направить в Турцию техническую комиссию для проведения инспекции в рамках кризиса с мигрантами.
 
В понедельник Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Беларуси неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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