Александр Лукашенко от имени белорусских граждан и себя лично поздравил польский народ с Национальным праздником независимости.





"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах, - говорится в поздравлении", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.





Причем он обратил внимание, что в течение сотен лет взаимодействие белорусов и поляков "приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений".





Лукашенко считает, что в современных условиях, невзирая на конъюнктуру в политической сфере, вызовы и угрозы, при помощи открытого и рационального диалога, непредвзятого отношения к прошлому и современности белорусы и поляки могут реализовать прагматичные и объединяющие идеи.





"Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.





Напомним, что белорусская госпропаганда и Александр Лукашенко лично давно и настойчиво лепила из Польши образ врага. Отношения между странами в настоящее время обострили �, как никогда ранее. Еще в прошлом году для консультаций были отозваны послы. На этой неделе ситуация усугубилась после того, как несколько тысяч мигрантов из Беларуси собрались у польской границы, намереваясь через территорию страны пробраться в Германию.





Кроме того, политическими узниками в Беларуси остаются лидеры неподконтрольного властям союза поляков Анжелика Борис и Андрей Почобут.





Но народ - понятие абстрактное и ни к чему не обязывающее. Лукашенко поздравляет народ. Точно также он поступает, когда есть повод поздравить Украину. Он поздравляет не президента Владимира Зеленского, на которого обижен, а народ.