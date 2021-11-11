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Издревле наши нации связывают прочные узы: Лукашенко поздравил народ Польши

По государственному протоколу глава государства поздравляет главу государства. Но теперь Александр Лукашенко поздравляет народы, игнорируя лидеров. Он это уже делал с Украиной.

Издревле наши нации связывают прочные узы: Лукашенко поздравил народ Польши
Александр Лукашенко от имени белорусских граждан и себя лично поздравил польский народ с Национальным праздником независимости.

"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах, - говорится в поздравлении", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

Причем он обратил внимание, что в течение сотен лет взаимодействие белорусов и поляков "приобретало дополнительную значимость благодаря бесценным капиллярам разнообразных человеческих отношений".

Лукашенко считает, что в современных условиях, невзирая на конъюнктуру в политической сфере, вызовы и угрозы, при помощи открытого и рационального диалога, непредвзятого отношения к прошлому и современности белорусы и поляки могут реализовать прагматичные и объединяющие идеи.

"Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Напомним, что белорусская госпропаганда и Александр Лукашенко лично давно и настойчиво лепила из Польши образ врага. Отношения между странами в настоящее время обострили �, как никогда ранее. Еще в прошлом году для консультаций были отозваны послы. На этой неделе ситуация усугубилась после того, как несколько тысяч мигрантов из Беларуси собрались у польской границы, намереваясь через территорию страны пробраться в Германию. 

Кроме того, политическими узниками в Беларуси остаются лидеры неподконтрольного властям союза поляков Анжелика Борис и Андрей Почобут. 

Но народ - понятие абстрактное и ни к чему не обязывающее. Лукашенко поздравляет народ. Точно также он поступает, когда есть повод поздравить Украину. Он поздравляет не президента Владимира Зеленского, на которого обижен, а народ. 
"Белорусский партизан"
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