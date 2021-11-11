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Военная доктрина гарантирует: Беларусь получит тактическое ядерное оружие

Москва и Минск разрабатывают планы и алгоритмы использования тактического ядерного оружия для отражения вероятной агрессии НАТО.


Новая Военная доктрина Союзного государства регламентирует, а не только допускает (как в старой версии) применение ядерного оружия России в ответ на масштабную агрессию, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

На фоне размещения в неядерных странах Европы новых тактических термоядерных бомб США и стратегического курса НАТО на конфронтацию с Россией и Беларусью закономерно возникают потребность и необходимость жестко парировать угрозы Запада. По данным военных источников, Москва и Минск начинают разрабатывать планы использования тактического ядерного оружия, то есть конкретизировать варианты применения по противнику. И это логичная интеграция с Военной доктриной РФ, которая совершенно четко обозначает ситуации применения ядерного оружия, называет в числе основных внешних военных опасностей "территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, вмешательство в их внутренние дела".

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства (в том числе Союзного).

При этом стратеги в США и НАТО должны осознавать, что нанести упреждающий удар, обезоружить Россию не получится. Высокотехнологичные средства доставки ядерной триады РФ обеспечивают высокую живучесть 6255 боеголовок, десятой части которых достаточно для превращения территории стран-агрессоров в пустыню.

Известно, что Россия нанесет ответный ядерный удар даже в случае гибели высшего руководства страны. Для этого постоянно функционирует хорошо защищенная альтернативная командная система Стратегических ядерных сил РФ – "Периметр", способная автономно принять решение об уничтожении агрессора. Таким образом, Беларусь в составе Союзного государства становится практически неуязвимой для любого военного противника.

Новая Военная доктрина позволяет повысить согласованность оборонной политики и войск. Именно с таких позиций Москва и Минск выступают за предотвращение бессмысленной гонки вооружений, а Генштаб ВС РБ напоминает "партнерам", что Беларусь и Россия никогда не были агрессорами.

Ответ на ядерные бомбы США в Европе

Под предлогом защиты европейских союзников от несуществующей российской угрозы, Пентагон разместил в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции около 200 термоядерных бомб типа В61 регулируемой мощностью до 340 килотонн, и общей мощностью 18 мегатонн. Эти "900 Хиросим" постоянно готовы к применению.

Более того, в октябре Вашингтон организовал "референдум" союзников относительно права США применять ядерное оружие превентивно. И европейцы безрассудно попросили оставить Пентагону опцию упреждающего удара, будто бы действие происходит в клубе самоубийц. Или Москва и Минск находятся на отдельной планете.

К мирным переговорам "партнеры" совершенно не готовы. Во всех своих проблемах и бедах, включая постконфликтную миграцию населения Азии и Африки в ЕС, склонны винить Минск и Москву, которые не участвовали в военных операциях НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии.

У границ РБ и РФ постоянно проводятся маневры с привлечением большого количества американских, немецких, британских войск и танков, самолетов, кораблей. Группировка польских войск на белорусской границе к 10 ноября увеличена до 15 тысяч "штыков" – полнокровная ударная дивизия, и уже звучат выстрелы. Не касаясь даже 250 новейших американских танков M1A2 Abrams SEPv3, заказанных Польшей не для парадов.

Как в этой сложной, фактически предвоенной обстановке Беларуси и России реагировать на действующую концепцию упреждающего ядерного удара НАТО, выпущенные в США преимущественно для Европейского ТВД более 3000 бомб B61 разных модификаций? Первым делом – максимально рассредоточить в пространстве тактическое (и стратегическое) ядерное оружие для ответного удара.

Логичным выглядит "зеркальное" размещение на территории РБ российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", гарантирующих немедленный и сокрушительный ответ агрессивным европейским соседям.
Сократить подлетное время тактических ядерных боеголовок к стратегическим военным объектам НАТО на Европейском ТВД способны также истребители МиГ-31, Су-30СМ и РСЗО "Полонез" (дальностью более 300 км). Разумеется, в ситуации военного конфликта заокеанских "партнеров" синхронно достанут другие носители – сухопутные, воздушные, морские. И это не экспромт, а серьезно просчитанные и обоснованные еще в 2007-м военными специалистами РФ решения.

Здесь важно подчеркнуть: Беларусь имеет столько же прав на размещение и применение тактического ядерного оружия, нежели безъядерные Бельгия, Германия, Нидерланды и Турция, летчики которых регулярно отрабатывают на учениях европейский Армагеддон. Напомню, главнокомандующий ВВС НАТО генерал Тод Уолтерс недавно заявил о планах сосредоточении в Европе 450 малозаметных бомбардировщиков F-35 к 2030 году – преимущественно за счет союзников. Далее американцам останется лишь "интегрировать" их с ядерными бомбами B61, и указать курс на восток.

Такой расклад Москву и Минск не устраивает, поэтому они готовятся остановить Запад – совместные полеты боевой авиации РБ и РФ вдоль белорусских границ с 11 ноября становятся регулярными. Небо Беларуси сегодня патрулировали два российских дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 с суммарной боевой нагрузкой 48 тонн.

Опережающая боевая интеграция

Белорусские части ВВС и ПВО совместно с российскими подразделениями ВКС и ПВО с сентября охраняют воздушные границы Союзного государства.

Минск и Москва решили сформировать на территории РБ двух центров совместной боевой подготовки ВВС и войск ПВО – с нацеленностью на охрану воздушных границ Союзного государства (аналогичные центры созданы и в России). О прибытии в Гродно эшелона с дивизионом "Триумфов" 210-го полка ПВО ВКС России из Подмосковья стало известно еще в августе – вне легенды стратегических учений "Запад-2021".

Ранее в Минск прибыли четыре новейших многоцелевых истребителя Су-30СМ. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года. Многоцелевые ударные вертолеты Ми-35М производства РФ белорусские летчики получат в середине 2022 года.

Сухопутные войска Беларуси получают современную боевую технику российского производства – в ноябре придет второй эшелон с бронетехникой для 6-й механизированной бригады. Первая партия БТР-82А Арзамасского машиностроительного завода прибыла в Минск в конце сентября.

Кроме того, артиллеристы 11-й отдельной механизированной бригады в начале октября получили из России глубоко модернизированные самоходные гаубицы 2С3М "Акация".

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин и подписали декрет об интеграции России и Беларуси в Союзное государство 4 ноября. Однако плановое укрепление обороноспособности Союзного государства и совместной группировки войск в Беларуси началось гораздо ранее. В военной сфере интеграция двух стран развивается наиболее динамично, и это – лучший ответ на существующие и перспективные угрозы НАТО.
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