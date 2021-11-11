МИД Германии / Monika Skolimowska/zb/dpa





"В понедельник главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе, запланирована тема расширения санкций", — сказала Зассе журналистам в Берлине.





Как сообщало Еврорадио, канцлер Германии Ангела Меркель в среду провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, попросив его повлиять на Минск в связи с ситуацией с беженцами на границе Польши и Беларуси. Германия заявляет, что Минск использует мигрантов, чтобы дестабилизировать ЕС и намеренно завлекает их на так называемый "белорусский маршрут" миграции.





Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась в понедельник, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на границе с ЕС "государственным терроризмом".