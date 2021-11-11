Ляйен: США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре

США объявят о введении санкций против Беларуси в декабре этого года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на находящуюся с визитом в Вашингтоне председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.