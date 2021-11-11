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Ляйен: США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре

США объявят о введении санкций против Беларуси в декабре этого года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на находящуюся с визитом в Вашингтоне председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.



"Фон дер Ляйен заявила, что США подготовили санкции в отношении Беларуси (для их введения - ИФ) на декабрь", - говорится в сообщении.
 
Уточняется, пишет interfax.by, что американские санкции планируется ввести в первой половине декабря.
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