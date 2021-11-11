Ляйен: США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре
США объявят о введении санкций против Беларуси в декабре этого года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на находящуюся с визитом в Вашингтоне председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Фон дер Ляйен заявила, что США подготовили санкции в отношении Беларуси (для их введения - ИФ) на декабрь", - говорится в сообщении.
Уточняется, пишет interfax.by, что американские санкции планируется ввести в первой половине декабря.
07:32 11/11/2021
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