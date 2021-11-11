







Израиль готов применить военную силу, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие. Ядерная программа носит мирный характер, уверяет Тегеран.

Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном. Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что при необходимости он применит военную силу, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на Associated Press.





Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что израильские военные "ускоряют оперативные планы и готовность к борьбе с Ираном и возможной ядерной военной угрозой".





"Если Иран собирается обзавестись ядерным оружием, мы должны действовать", - ранее заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.





В Тегеране настаивают на том, что иранская ядерная программа предназначена только для мирных целей.







