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Израиль готовится к возможному военному конфликту с Ираном – СМИ

Мы должны действовать - Лапид.



Израиль готов применить военную силу, чтобы не дать Ирану создать ядерное оружие. Ядерная программа носит мирный характер, уверяет Тегеран.
Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном. Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что при необходимости он применит военную силу, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на Associated Press.

Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что израильские военные "ускоряют оперативные планы и готовность к борьбе с Ираном и возможной ядерной военной угрозой".

"Если Иран собирается обзавестись ядерным оружием, мы должны действовать", - ранее заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.

В Тегеране настаивают на том, что иранская ядерная программа предназначена только для мирных целей.


 
Источник: Ольга Яниви
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