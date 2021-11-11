«Как менялся медийный образ Беларуси за границей в 2020-2021 гг.?» Исследование под таким названием презентовала в ходе онлайн-встречи исследователь Центра новых идей, докторантка университета Карлстада Леся Рудник.





Она сразу пояснила, что исследование охватывало период с 14 июля 2020 года (день регистрации кандидатов в президенты Беларуси) до 14 июля 2021 года. В работе рассматривались 10 СМИ из 7 стран – России, США, Германии, Швеции, Польши, Испании и Франции.





Реакция на медиаповоды





По словам Леси Рудник, после президентских выборов 2020 года, Беларусь оказалась в центре внимания мировых медиа. Но затем интерес к стране постепенно стало угасать. Точнее, интерес заметно снизился еще в октябре 2020 года, когда протесты пошли на спад.









В мае 2021 года, после посадки в минском аэропорту самолета компании Ryanair, внимание к Беларуси в мировых СМИ несколько увеличилась, но вскоре вновь упало.





«Несмотря на утверждения о том, что Беларусь остается в международной повестке дня, проанализировав 10 СМИ, мы видим, что количество статей, в которых упоминается Беларусь, уменьшилось. Если в Германии количество статей о Беларуси сократилось вдвое, то в России публикации на белорусскую тематику стали появляться в семь раз меньше», - говорится в исследовании.





Политолог напомнила, что исследование не затронуло нынешний всплеск интереса к Беларуси, вызванного миграционным кризисом.





Что было интересно





В ходе презентации Леся Рудник выделила три основных темы, в связи с которыми зарубежные медиа вспоминали белорусскую повестку на протяжении года. Это президентские выборы, персона Светланы Тихановской и репрессии. Причем репрессии были в центре внимания четверти статей. В Германии этой теме были посвящены 37% статей, в Испании - 27%, а в России количество статей, в которых упоминались репрессии, составили всего 5%.





В половине проанализированных статей зарубежные СМИ писали о белорусской оппозиции. В 29% случаев оппозиция описывалась в целом, без конкретизации, в остальных случаях - через призму лидеров.





Вместе с тем, в ходе исследования его авторы выяснили, что несмотря постепенное исчезновение Беларуси из повестки дня международных СМИ, иностранные журналисты за последний год значительно углубили свое представление о стране.





В исследовании было признано закономерным падение интереса зарубежных СМИ к Беларуси. При этом в нем отмечалось, что попавшие в места лишения свободы медийные персоны исчезали из медийной повестки.





Также, по словам Леси Рудник, у тех, кто работает с зарубежными СМИ, не всегда достаточно понимания, что же интересует зарубежных журналистов.