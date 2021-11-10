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Светлана Тихановская в Бундестаге встретилась с вице-канцлером Олафом Шольцем

Тихановская продолжает рабочий визит в Берлин. Известно, что она встретилась с вице-канцлером Олафом Шольцем.

 Стороны говорили о Беларуси, затронули миграционный кризис. Тихановская рассказывала про беларусских политзаключенных и о том, какую помощь нужно оказать беларусам.

Также беларусский политик провела встречу с лидером партии Die Linke и депутатом Бундестага Германии Янин Висслер. В ходе встречи они обсудили миграционный кризис. Они видят выход из него через разрешение кризиса внутри Беларуси.


В рамках визита в Германию состоялась встреча с главой комитета Бундестага по иностранным делам Норбертом Рёттгеном.

«Для меня это было большим удовольствием и честью снова поприветствовать Светлану Тихановскую в Бундестаге. Ваш посыл нам ясен: не поддавайтесь Лукашенко. Из солидарности с беларусским народом и исходя из наших интересов теперь мы должны усилить санкции», — написал он в Twitter.
reform.by
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