Светлана Тихановская в Бундестаге встретилась с вице-канцлером Олафом Шольцем
Тихановская продолжает рабочий визит в Берлин. Известно, что она встретилась с вице-канцлером Олафом Шольцем.
Стороны говорили о Беларуси, затронули миграционный кризис. Тихановская рассказывала про беларусских политзаключенных и о том, какую помощь нужно оказать беларусам.
Также беларусский политик провела встречу с лидером партии Die Linke и депутатом Бундестага Германии Янин Висслер. В ходе встречи они обсудили миграционный кризис. Они видят выход из него через разрешение кризиса внутри Беларуси.
В рамках визита в Германию состоялась встреча с главой комитета Бундестага по иностранным делам Норбертом Рёттгеном.
«Для меня это было большим удовольствием и честью снова поприветствовать Светлану Тихановскую в Бундестаге. Ваш посыл нам ясен: не поддавайтесь Лукашенко. Из солидарности с беларусским народом и исходя из наших интересов теперь мы должны усилить санкции», — написал он в Twitter.
21:37 10/11/2021
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