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Депутат чилийского парламента выступал почти 15 часов

В Чили депутат оппозиционной Социалистической партии Хаиме Наранхо выступал с речью относительно импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры почти 15 часов, чтобы дождаться своего соратника, который опаздывал на заседание. Об этом 10 ноября сообщает Il Post.

Наранхо зачитал 1300-страничный отчет, призывающий к смещению президента страны, в общей сложности его выступление продлилось 14 часов 56 минут.

Цель депутата заключалась в том, чтобы выиграть время, которое позволит конгрессмену Джорджо Джексону прибыть в зал парламента. Сенатор находился на карантине из-за COVID-19 и не мог вовремя явиться на заседание нижней палаты парламента.

Присутствие Джексона гарантировало бы оппозиции необходимое число голосов для голосования по импичменту. Инициатива Наранхо увенчалась успехом: импичмент президента Чили был одобрен 78 голосами. Теперь решение должен утвердить Сенат, где для предъявления обвинения Пиньери требуется большинство в две трети голосов, пишет gordonua.com
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