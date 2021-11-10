Наранхо зачитал 1300-страничный отчет, призывающий к смещению президента страны, в общей сложности его выступление продлилось 14 часов 56 минут.





Цель депутата заключалась в том, чтобы выиграть время, которое позволит конгрессмену Джорджо Джексону прибыть в зал парламента. Сенатор находился на карантине из-за COVID-19 и не мог вовремя явиться на заседание нижней палаты парламента.



