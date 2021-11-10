Будут «жёсткие» и «оперативные

По окончании встречи Урсула фон дер Ляйен сообщила, что среди обсуждаемых тем на самом деле была ситуация на границе Беларуси с ЕС.





«Это не двусторонний вопрос Польши, Литвы, Латвии и Беларуси, это вызов для всего Европейского Союза.», — сказала она.





«Мы разделяем с президентом Байденом мнение о том, что кризис на границе с Беларусью является результатом атаки авторитарного режима», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду после встречи в Белом доме.





США объявят о введении санкций против Беларуси в декабре этого года, рассказала Урсула фон дер Ляйен. Новый пакет санкций против официального Минска подготовил и Евросоюз, его стоит ждать на следующей неделе.

«Мы знаем эти закономерности, мы к ним привыкли. «Мы видели попытки повлиять на наши демократические выборы, мы видели кампании дезинформации, мы видели кибератаки, а теперь происходит инструментализация мигрантов на границе ЕС с Беларусью», — заявил фон дер Лайен.

«Жёсткие» и «оперативные». Какие будут санкции?

Ситуация на польско-белорусской границе с начала недели обострилась. В связи с этим в понедельник власти ЕС опубликовали коммюнике о кризисе.





«Я разговаривала с премьер-министрами Польши, Литвы и Латвии, чтобы выразить солидарность ЕС и обсудить с ними меры, которые ЕС может принять, чтобы поддержать их в их усилиях по преодолению этого кризиса», — сказала тогда глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.





«Я призываю государства-члены окончательно одобрить расширенную систему санкций против белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку», — добавила глава Еврокомиссии.





А в среду президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Варшаву, чтобы встретиться с премьер-министром Матеушем Моравецким.





«Мы должны быть жесткими, ввести санкции против государств и авиакомпаний и финансировать «физическую инфраструктуру» на границе ЕС», — сказал он после встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким в Варшаве.





«И здесь очень важные, очень конкретные оперативные санкции не только против Беларуси, потому что у нас уже есть санкции против этого режима», — сказал Шарль Мишель.





«Возможно, нам придется решить, что мы повысим уровень санкций (против Беларуси). Это будет решение, которое мы должны принять вместе, вместе, — подчеркнул председатель Европейского совета.





«Но мы также хотим, чтобы санкции были конкретными, действенными и эффективными. Поэтому важно объяснить странам транзита и происхождения, какими будут последствия этой политики», — уточнил Шарль Мишель.





По его словам, важно также объяснить авиакомпаниям, каковы конкретные последствия их решений для этих систем, а также в контексте гибридной атаки на Европейский Союз.





Польский премьер явно был доволен итогами встречи с европейским чиновником.

«Мы все больше настроены вводить прямые экономические санкции. Мы обсудим их на Европейском совете. Я также просил, чтобы такой Европейский совет в видеоформате был созван как можно скорее, до декабрьского заседания Совета Европы, чтобы обсудить эту проблему, — пояснил, в свою очередь, после встречи глава правительства Польши Моравецкий.





По данным Reuters, санкции коснутся белорусских чиновников, которым запретят посещать страны Евросоюза; также будут заморожены их активы. По всей видимости, под них попадет и глава МИД Беларуси Владимир Макей.





Коллективное принятие решения стран-членов ЕС о введении пятого пакета санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей ожидается 15 ноября.





Между тем журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяка сообщил, что послы Европейского союза утвердили 10 ноября все критерии пятого пакета санкций против Беларуси.





«Послы ЕС только что утвердили все критерии пятого пакета санкций в отношении Беларуси. Работа над списками теперь ускорится, политический зеленый свет, вероятно, будет дан 15 ноября», — написал он в Twitter.





Известно, что пятый пакет, в частности, заморозит активы белорусских чиновников. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза. Также под санкции может попасть «Белавиа». Но после визита еврочиновников в Вашингтон и Варшаву, могут стать жёстче и шире.





А тем временем ЕС приостановил упрощенный визовый режим для официальных лиц Беларуси. В ЕС обвинили Беларусь в миграционном кризисе и гибридных атаках на польско-белорусской границе.