Будут «жёсткие» и «оперативные
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полетела в США, где провела 10 ноября переговоры с президентом США Джо Байденом. Ещё до встречи она пообещала, что одной из главных тем станут тысячи мигрантов на территории Беларуси.
По окончании встречи Урсула фон дер Ляйен сообщила, что среди обсуждаемых тем на самом деле была ситуация на границе Беларуси с ЕС.
«Это не двусторонний вопрос Польши, Литвы, Латвии и Беларуси, это вызов для всего Европейского Союза.», — сказала она.
«Мы разделяем с президентом Байденом мнение о том, что кризис на границе с Беларусью является результатом атаки авторитарного режима», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду после встречи в Белом доме.
США объявят о введении санкций против Беларуси в декабре этого года, рассказала Урсула фон дер Ляйен. Новый пакет санкций против официального Минска подготовил и Евросоюз, его стоит ждать на следующей неделе.
«Мы знаем эти закономерности, мы к ним привыкли. «Мы видели попытки повлиять на наши демократические выборы, мы видели кампании дезинформации, мы видели кибератаки, а теперь происходит инструментализация мигрантов на границе ЕС с Беларусью», — заявил фон дер Лайен.
«Жёсткие» и «оперативные». Какие будут санкции?
Ситуация на польско-белорусской границе с начала недели обострилась. В связи с этим в понедельник власти ЕС опубликовали коммюнике о кризисе.
«Я разговаривала с премьер-министрами Польши, Литвы и Латвии, чтобы выразить солидарность ЕС и обсудить с ними меры, которые ЕС может принять, чтобы поддержать их в их усилиях по преодолению этого кризиса», — сказала тогда глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.
«Я призываю государства-члены окончательно одобрить расширенную систему санкций против белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку», — добавила глава Еврокомиссии.
А в среду президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Варшаву, чтобы встретиться с премьер-министром Матеушем Моравецким.
«Мы должны быть жесткими, ввести санкции против государств и авиакомпаний и финансировать «физическую инфраструктуру» на границе ЕС», — сказал он после встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким в Варшаве.
«И здесь очень важные, очень конкретные оперативные санкции не только против Беларуси, потому что у нас уже есть санкции против этого режима», — сказал Шарль Мишель.
«Возможно, нам придется решить, что мы повысим уровень санкций (против Беларуси). Это будет решение, которое мы должны принять вместе, вместе, — подчеркнул председатель Европейского совета.
«Но мы также хотим, чтобы санкции были конкретными, действенными и эффективными. Поэтому важно объяснить странам транзита и происхождения, какими будут последствия этой политики», — уточнил Шарль Мишель.
По его словам, важно также объяснить авиакомпаниям, каковы конкретные последствия их решений для этих систем, а также в контексте гибридной атаки на Европейский Союз.
Польский премьер явно был доволен итогами встречи с европейским чиновником.
«Мы все больше настроены вводить прямые экономические санкции. Мы обсудим их на Европейском совете. Я также просил, чтобы такой Европейский совет в видеоформате был созван как можно скорее, до декабрьского заседания Совета Европы, чтобы обсудить эту проблему, — пояснил, в свою очередь, после встречи глава правительства Польши Моравецкий.
По данным Reuters, санкции коснутся белорусских чиновников, которым запретят посещать страны Евросоюза; также будут заморожены их активы. По всей видимости, под них попадет и глава МИД Беларуси Владимир Макей.
Коллективное принятие решения стран-членов ЕС о введении пятого пакета санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей ожидается 15 ноября.
Между тем журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяка сообщил, что послы Европейского союза утвердили 10 ноября все критерии пятого пакета санкций против Беларуси.
«Послы ЕС только что утвердили все критерии пятого пакета санкций в отношении Беларуси. Работа над списками теперь ускорится, политический зеленый свет, вероятно, будет дан 15 ноября», — написал он в Twitter.
Известно, что пятый пакет, в частности, заморозит активы белорусских чиновников. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза. Также под санкции может попасть «Белавиа». Но после визита еврочиновников в Вашингтон и Варшаву, могут стать жёстче и шире.
А тем временем ЕС приостановил упрощенный визовый режим для официальных лиц Беларуси. В ЕС обвинили Беларусь в миграционном кризисе и гибридных атаках на польско-белорусской границе.
21:14 10/11/2021
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