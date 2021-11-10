Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.





"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме", - отметил Николенко.





По его словам, МИД исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.





"Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - добавил пресс-секретарь.





Николенко также выразил надежду, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности Крыма и не будут допускать шагов, противоречащих нормам международного права.





Напомним, ранее Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. При этом министр подчеркнул неизменность позиции Беларуси о принадлежности полуострова.