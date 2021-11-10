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Почему Меркель не говорила о мигрантах с Лукашенко - Берлин объяснил

Берлин объяснил, почему Меркель не говорила о мигрантах с Лукашенко Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко


Немецкий канцлер не смогла наладить контакт с Лукашенко после выборов, поэтому говорила с Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила миграционный кризис с президентом России Владимиром Путиным, потому что у него есть влияние на Александра Лукашенко. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, пишет Интерфакс.

"По оценке германского правительства, российское правительство имеет определенное влияние на белорусский режим, на белорусское правительство. Переговоры с президентом Путиным - это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске", - сказал Зайберт.

Он отметил, что после выборов в Беларуси Меркель пыталась говорить с Лукашенко, но безрезультатно.

Напомним, что во время разговора с Путиным Меркель призвала его повлиять на Беларусь в ситуации с миграционным кризисом на границе.
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