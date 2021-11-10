Rustamas Liubajevas© DELFI / Andrius Ufartas





"Осуществляется движение к государственной границе. Даже находясь здесь, можно слышать звуки тяжелой техники на белорусской территории, что может означать, что, возможно, едут грузовики с нелегальными мигрантами", – сказал Р. Любаевас журналистам в среду на пограничной заставе в Капчяместисе. "Факт, что нелегальные мигранты действительно доставляются представителями белорусских правоохранительных ведомств, их выталкивают на территорию Литвы", – добавил он. Цитирует delfi.lt





Так глава СОГГЛ говорил о первом дне с момента вступления в силу чрезвычайного положения (ЧП) на границе Литвы с Беларусью.





ЧП было введено из опасений нового значительного наплыва мигрантов.







