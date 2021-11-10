Накануне стало известно, что в ближайшее время санкции могут быть ведены в отношении министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и национального авиаперевозчика — компании «Белавиа».





старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич. — Когда в санкционные списки включают дипломатов, это является признаком того, что с точки зрения одной стороны разговаривать уже не о чем. Значит, отношения докатились до какой-то своей критической черты, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экс-дипломат,





При этом он напомнил, что подобная практика уже имеет место между сторонами, находящимися в конфликтном состоянии, например, в санкционные списки России внесен министр иностранных дел Украины, а под запрет в ЕС попал министр иностранных дел Сирии.





— Другой вопрос, насколько такие решения приближают к разрешению кризиса? На мой взгляд, в нашей ситуации нисколько не приближают. Данный миграционный кризис может быть разрешен, только если стороны придут к компромиссу и элементарно договорятся.





— Учитывая нынешнюю позицию Макея, вы считаете, что он может выступить в качестве переговорщика?





— Не думаю, что если на его месте окажется Савиных, например, или кто-то из военных или силовиков, а выбирать больше не из кого, кризис разрешится. В принципе, от перемены мест слагаемых в нашей системе ничего не меняется, кроме нюансов. Решает все равно Лукашенко. Если европейцы включат в санкционный список министра, который в свое время много сделал для развития западного направления, значит, они дают понять, что в принципе отказываются разговаривать с представителями режима.





На месте Макея не появится Вечерко или Латушко, с которыми Западу разговаривать было бы во всех смыслах приятнее. Пока все стороны заняли воинственную позицию без готовности уступить. А придется. Лукашенко у власти, и именно от него зависит развитие миграционного кризиса. Ожидать, что кризис разрешится путем включения в санкционный список министра и авиакомпании я бы не стал.





— А какие последствия могут ожидать «Белавиа», если подтвердится информация о включении компании в пятый список?





— Белавиа уже имеет запрет на полеты в Европу и некоторые другие страны. Очевидно, сейчас речь идет о прекращении всего бизнеса с западными странами.





Парк «Белавиа» состоит из самолетов Боинг и Эмбраер, которые находятся в лизинге. Для того, чтобы обслуживать эти самолеты, также приходится пользоваться услугами европейских компаний.





Какой выход может быть для авиакомпании, когда она не может летать и не может обслуживать свои суда? Остаётся только обанкротиться или перейти под крышу Аэрофлота и на российские суда.





Лично я не понимаю, как авиакомпания может нести ответственность за миграционный кризис, если только она не организует специальные чартерные рейсы для нелегалов.





Пусть бы все эти ограничения принимали исключительно для борта №1. Запрещайте ему пролеты, запрещайте сервисное обслуживание. Номера всех судов, которые официально числятся, и даже тех, на которых неофициально летают члены семьи Лукашенко, хорошо известны.