Свое предложение эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Шмид выразил Немецкому радио, передает Укринформ.





По его словам, ЕС ищет пути остановить или, по крайней мере, упорядочить миграцию через Беларусь.





Немецкий политик акценировал на необходимости ввести правовой порядок на внешних границах ЕС и «поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина», которая, по его мнению, могла бы временно размещать мигрантов на своей территории, пока они бы проходили процедуру предоставления убежища. Таким образом, считает он, будет создан «контролируемый путь» для мигрантов в Польшу.





Немецкий депутат также призвал лишить авиакомпании, доставляющие мигрантов в Беларусь, права на взлет и посадку.





Депутат подверг критике и действия польских пограничников относительно выдворения мигрантов, которые силой пересекают границу Польши, отметив, что РП должна действовать согласно международному гуманитарному праву.





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Как сообщалось, накануне две большие группы мигрантов прорвались через границу из Беларуси в Польшу, но часть из них польским пограничникам удалось вернуть обратно на линию границы.





В среду, 10 ноября, в Польше для срочных консультаций находится глава Совета ЕС Шарль Мишель.





Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с августа. Польша обвиняет Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении против РП и ЕС.





С польской стороны государственный рубеж защищают более 10 тысяч служащих войск территориальной обороны, пограничников и полиции.





По данным польских пограничников, с 8 ноября в непосредственной близости от польской границы находятся до 4 тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию ЕС.







