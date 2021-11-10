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Экс-советник правительства ФРГ Рар: говорить с Лукашенко ниже европейского достоинства

Евросоюз не хочет вести переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко — это ниже европейского достоинства, считает экс-советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар.

Александр Рар
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

 В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что именно по этой причине исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель попросила главу России Владимира Путина повлиять на Минск, но Москва выразила нежелание вмешиваться в конфликт.

В телефонном разговоре с Путиным Меркель назвала недопустимым использование мигрантов для давления и попросила российского лидера повлиять на сложившуюся ситуацию.

«Германия на стороне Польши. У ЕС есть общее видение ситуации: в новом миграционном кризисе виноват один Лукашенко. А СМИ пытаются искусственно представить Путина как виновника. Дескать, он не останавливает шантаж беженцами, которыми занимается Лукашенко. Вот Меркель и позвонила Путину, попыталась через него подействовать на Лукашенко, с которым сама Европа разговаривать не хочет — это ниже европейского достоинства. Лукашенко будут только наказывать. Путин ответил Меркель, чтобы ЕС все-таки говорил с Лукашенко самостоятельно, что Россия не может повлиять на Минск», — рассказал политолог.

Рар предположил, что своим ответом Путин разочаровал и разозлил Меркель. Тем не менее политолог предположил, что глава России все же пообещал поговорить с Лукашенко, но объяснил, что не может запретить президенту Беларуси приглашать беженцев.

«Путин хочет, чтобы европейцы сами торговались с Лукашенко, не хочет, чтобы его втянули бы в роль посредника, из которой он вскоре, если вопрос не решится, превратился бы в сообщника Лукашенко», — объяснил Рар.

Ранее несколько изданий выяснили, что большинство мигрантов на белорусско-польской границе — выходцы из Сирии, Ирака и Турции, среди них много курдов. Они добираются в Минск самолетами из аэропортов Анкары, Стамбула, Багдада и Дубая, а оттуда едут на запад. Беженцы и их семьи платят тысячи евро за белорусскую визу и возможность размещения в стране.
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